مقتل 4 قناصة حوثيين.. والجيش يقطع طريق المليشيات بالجوف

البلاد – رضا سلامة

فيما أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس (الجمعة)، قرارًا بتعيين اللواء الركن صغير حمود عزيز قائد العمليات المشتركة رئيسًا لهيئة الأركان العامة وترقيته إلى رتبة فريق، نجحت القوات المشتركة في تصفية 4 قناصين من ميليشيات الحوثي الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، جنوبي الحديدة، وأفشل الجيش الوطني اليمني محاولة تسلل للمليشيات في جبهة العقبة بمحافظة الجوف، وكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأعلنت القوات المشتركة المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، مصرع 4 قناصة من مليشيات الحوثي، خلال أقل من 24 في محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية في القوات: إن وحدة خاصة تمكنت من قتل 4 قناصة بعد 24 ساعة على تمركزهم في مواقعهم بين مزارع النخيل بمديرية بيت الفقيه، جنوبي محافظة الحديدة، وذكرت أن مليشيات الحوثي استحدثت مواقع جديدة ونصبت عددا من قناصتها لاستهداف القوات المشتركة، لكن وحدة رصد خاصة تمكنت من 4 منهم، وأردتهم قتلى، وأظهرت مشاهد، وثّقتها القوات المشتركة، لحظة مصرع القناصة الحوثيين، وتحركات بقايا جيوب الميليشيا المتسللة بين المزارع.

بينما تجددت المعارك العسكرية بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلاب الحوثية، أمس، عشية قصف مدفعي وتدخل جوي لتحالف دعم الشرعية، في جبهات محافظة الجوف، جنوبي شرق البلاد.

وتركزت المعارك في في جبهة العقبة، شمالي شرق مدينة الحزم، عقب محاولة تسلل فاشلة للميليشيا الحوثية باتجاه مواقع الجيش في الجبهة، إلا انها باءت بالفشل أمام صمود رجال الجيش مسنودين بقصف مدفعي واعطاب مدفعية قتالية وتعزيزات للجماعة.

وامتدت المواجهات بين الطرفين غلى الجبل الأحمر، بسلسلة جبال حام، الواقعة شمال مديرية المتون، وتكبدت خلالها الجماعة الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، فيما هاجمت قوات الجيش مواقع تمركز الميليشيات في جبهات الصفراء والمحزمات جنوبي غرب محافظة الجوف، وألحقت خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين.

وترافقت المواجهات مع غارت تحالف دعم الشرعية، على مواقع وتعزيزات الميليشيات في جبهات الغيل والمحزمات والجرشب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجماعة وتدمير آليات قتالية تابعة لها.