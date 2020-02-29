كندا توقف دفع تكاليف الحماية الأمنية لهاري وميغان

نرمين عباس

اعترفت الحكومة الكندية الخميس بأنها تدفع كلفة الحماية الأمنية للأمير هاري وزوجته منذ وصولهما إلى كندا.

وأظهر استطلاع للرأي أن 77 % من الكنديين لا يؤيدون تحمل كلفة ضمان أمن الأمير هاري خلال إقامته وعائلته في كندا

معتبرين أن الزوجين ليسا في البلاد كممثلين للملكة

وتقدم كندا الحماية والمساعدة للزوجين بناء على طلب شرطة العاصمة (لندن) منذ وصول الدوق والدوقة في تشرين الثاني 2019

وستتوقف المساعدات في الأسابيع المقبلة بسبب تغيّر وضعهما داخل العائلة الملكية اعتبارا من 31 آذار

ويعيش الأمير هاري وزوجته الممثلة السابقة ميغان ماركل في منزل فخم على الساحل الغربي لكندا مع ابنهما آرتشي الذي ولد في مايو الماضي

وأثار الزوجان صدمة في أرجاء قصر ويندسور وفي بريطانيا الشهر الماضي بقرارهما الانسحاب من النشاطات البروتوكولية للعائلة الملكية