طريقة عمل زيبرا كيك

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل كيك الزيبرا أو الكيك المخطط أو التايجر كيك بمقادير سهلة وسريعة

المكونات

8 حبة بيض

2 ونصف كوب طحين ( دقيق )

2 ملعقة كبيرة كاكاو

كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيلا

ملعقة كبيرة بيكينج باودر

ربع كوب سمن مذوب

طريقة العمل

يخفق البيض مع الفانيلا ويضاف لهم السكر بالتدريج حتي يتضاعف حجمه

ينخل الدقيق مع البيكيج باودر

يضاف لخليط البيض يقلب برفق وخفة

تضاف السمن للخليط وتقلب

يقسم الخليط نصفين

تضاف الكاكاو لخليط منهم وتقلب برفق

نضع خليط الفانيلا في قمع وخليط الكاكاو في قمع

نحضر صينية الكيك

ونضع بشكل دائري حول الحواف فقط القليل من خليط الفانيلا

ثم نضع أمامه القليل من خليط الكاكاو

تكرر العملية حتي إنتهاء الكمية

تخبز في فرن متوسط الحرارة 180 درجة حتي تمام النضج ( 45 دقيقة )

تترك لتبرد وتقدم