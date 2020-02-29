طريقة عمل دولسي دي ليتشي إكلير

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل الإكلير بحشو الكريم باتسيير مع صوص الدولسي دي ليتشى المميز

المقادير اللازمة

للإكلير

150 جرام دقيق أو طحين حلويات فاخر

4 بيضات

125 جرام ماء

125 جرام لبن

100 جرام زبدة

نصف ملعقة صغيرة ملح

5 جرام سكر

ثانياً للكريم باسترى

2 وربع كوب لبن كامل الدسم

صفار 6 بيضات

2/3 كوب سكر أبيض

1/3 كوب نشا ذرة

مكعب زبدة

ملعقة صغيرة فانيليا

ثالثا لصوص الدولسى دى ليتشى

عبوة حليب مكثف محلى

طريقة العمل

الإكلير

ينخل الدقيق مرتين ويترك جانباً

فى إناء نضع الماء واللبن والزبدة والملح والسكر

نضع الخليط على النار حتى يغلى لمدة دقيقة

نرفعه من على النار

نضيف له الدقيق دفعة واحدة

نقلبه بالملعقة الخشبية حتى تختلط جميع المكونات ونحصل على خليط ناعم

نعيد الإناء على النار ونواصل التقليب لمدة دقيقة تقريبًا

نرفع الخليط من على النار

نضعه فى وعاء ونتركه ليبرد قليلاً

نضيف البيض مع خفق كل بيضة بالمضرب الكهربائى جيداً مع الخليط قبل وضع الأخرى

نتوقف عن الخفق حين نحصل على عجين ناعم

نحضر كيس الحلوانى ونضع به الخليط لتشكيل أصابع الإكلير على صينية بها ورق زبدة

نخبز الإكلير فى فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 175 درجة لمدة 20 دقيقة

بعد 20 دقيقة نخفض الحرارة إلى 165 درجة مئوية لمدة 5 دقائق

بعد أن تنضج أصابع الإكلير وتصبح ذهبية اللون نفتح باب الفرن قليلاً لنسمح للبخار بالخروج لمدة 10 دقائق

نخرجها من الفرن حتى تبرد تمامًا

نبدأ بتحضير الباسترى كريم

فى وعاء نخفق نصف كوب لبن مع صفار البيض والسكر والنشا

نضع باقى كمية اللبن على النار مع الفانيليا حتى تغلى

بعدها نضع اللبن على البيض ونخفق سريعاً

نضع المزيج فى الإناء مرة أخرى ثم نضعه على النار مع استمرار التقليب حتى يصبح قوامه كثيفا

نرفع الخليط من على النار ونضيف له مكعب الزبدة ونقلب جيداً

بعدها نغطيه ليبرد حتى نستخدمه

نبدأ بعمل الدولسى دى ليتشه

نقوم بوضع عبوة الحليب المكثف المحلى فى قدر مغمور بالماء

ويترك على نار متوسطة 3 ساعات حتى يصبح كراميل

يرفع من على النار ويترك ليبرد تماماً

يحشى الإكلير بالباسترى كريم بعد أن تبرد

ثم يزين وجه الإكلير بصوص الدولسى دى ليتشه ويقدم بارد