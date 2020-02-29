تمديد أبحاث مؤتمر صحة الطفل

جدة – ياسر بن يوسف

حدد المؤتمر الثالث لصحة الطفل الذي ينظمه قسم الأطفال بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع جمعية طب الأطفال السعودية الخامس من مارس القادم، آخر موعد لقبول الأبحاث بعد تمديد الفترة السابقة.

وأوضح رئيس المؤتمر البروفيسور عبدالمعين عيد الآغا، أن المؤتمر الذي ينطلق في الحادي عشر من مارس القادم يناقش كل ما يتعلق بطب الأطفال مشيراً إلى أن القائمين عليه حرصوا على مشاركة ونوعية المتحدثين من كبار الأطباء في بريطانيا والقطاعات الصحية في المملكة لطرح العديد من القضايا الصحية المتعلقة بصحة الطفل في مختلف مراحله العمرية.

وبين أن المؤتمر يبحث خلال أيامه المناقشات القوية حول الأساليب والاستراتيجيات المتعلقة بالتشخيص، والوقاية وإدارة أمراض الأطفال، إلى جانب استكشاف الأفكار والمفاهيم الجديدة على نطاق عالمي، مشيراً إلى أن موضوعات المؤتمر تشمل علم أمراض الأطفال، طب الرئة، أمراض الدم، علم النفس، طب الجهاز الهضمي.