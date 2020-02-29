النائب العام يوجه بالقبض على أشخاص أثناء تحرشهم بفتيات

البلاد : متابعات

أكد مصدر مسؤول أن النائب العام وجه بالقبض على مجموعة من الأشخاص، بعد تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء تحرشهم بفتيات وتباهيهم بذلك بالقرب من أحد المجمعات التجارية.

وأوضح المصدر أن وحدة الرصد في النيابة العامة، أصدرت أمراً للجهات المختصة بالقبض على مجموعة من الأشخاص، وذلك بعد ظهورهم في مقطع يتضمن محتواه قيامهم بالتحرش بفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية والتباهي بذلك.

وأشار إلى أنه تم تحريك الدعوى الجزائية العامة، وذلك بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على الأشخاص المعنيين فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.