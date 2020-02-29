الرياضة

الفتح يكسب الوحدة بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time6 / رجب / 1441 هـ      29 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

قلب الفتح تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على نظيره الوحدة ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء ، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وبدأ الوحدة بالتسجيل عن طريق مهاجمه يوسف نياكاتي عند الدقيقة 25 ، واستطاع لويس جوستافو إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 34 ، وفي الدقيقة 42 قلص لاعب الفتح سفيان بن دبكة النتيجة بإضافته الهدف الأول ، قبل أن يحرز ميتشيل تي فريدي هدف التعادل في الدقيقة 49 ، ثم سجل ماتياس أغوريغاي هدف الفوز للفتح في الدقيقة 66 .
وبهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ14 وبفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد صاحب المركز الـ13، في حين توقف رصيده الوحدة عند 33 نقطة في المركز الرابع.

صحيفة البلاد

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