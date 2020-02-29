الفتح يكسب الوحدة بثلاثية

البلاد : متابعات

قلب الفتح تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على نظيره الوحدة ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء ، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبدأ الوحدة بالتسجيل عن طريق مهاجمه يوسف نياكاتي عند الدقيقة 25 ، واستطاع لويس جوستافو إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 34 ، وفي الدقيقة 42 قلص لاعب الفتح سفيان بن دبكة النتيجة بإضافته الهدف الأول ، قبل أن يحرز ميتشيل تي فريدي هدف التعادل في الدقيقة 49 ، ثم سجل ماتياس أغوريغاي هدف الفوز للفتح في الدقيقة 66 .

وبهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ14 وبفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد صاحب المركز الـ13، في حين توقف رصيده الوحدة عند 33 نقطة في المركز الرابع.