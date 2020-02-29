الدولية

أميركا وطالبان توقعان اتفاقا تاريخياً يقضي بسحب القوات الأجنبية

صحيفة البلادaccess_time6 / رجب / 1441 هـ      29 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

وقعت الولايات المتحدة اتفاقا تاريخياً مع حركة طالبان اليوم السبت يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون الأربعة عشرة شهرا المقبلة ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

وعلى الرغم من أن الاتفاق يمهد الطريق نحو انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أطول حروبها فإن كثيرين يتوقعون أن تكون المحادثات بين الأطراف الأفغانية المتعددة أكثر تعقيدا بكثير.

ووقع الاتفاق مبعوث الولايات المتحدة الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد والمسؤول السياسي في طالبان الملا عبد الغني بارادار، وحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع.

صحيفة البلاد

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