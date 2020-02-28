ورق التوت .. كيف تعالج نفسك بالعشبة العجيبة؟

ورق التوت ليس غذاء لدود القز فقط لإنتاج الحرير بل هو غذاء أكثر من نافع للإنسان أيضا، بحسب تقرير لديلي ميل.

ويرى عدد من العلماء ان ورق التوت يمكنه علاج عدد من الأمراض أبرزها مرض السكري.

وفي التقرير التالي نستعرض عددا من تلك المنافع الصحية الكبرى.

صحة وعافية في ورق التوت

– يعالج مرض السكري، ويعمل على خفض معدل السكر الصايم ومشكلات العين المرتبطة بالسكري.

– يعمل العشب على خفض مستوى الدهون الضارة بالجسم وخاصة الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار.

وذلك طبقا لدراستين، فبالتالي له الأثر الجيد على شرايين الدماغ والقلب.

– فعال جدا في علاج التوتر العصبي والاكتئاب.

– علاج السمنة حيث إن هناك دراسة أجريت على 46 شخصا ممن تناولوه وفقدوا 10 كيلو من وزنهم الزائد.

– يعالج الالتهابات والآلام.

– يعتبر منشطا قويا جدا لجهاز المناعة.

-علاج فعال في مشكلة الإرهاق الكظري.

– كشفت دراسة أجريت على 60 شخصا أن ورق التوت فعال جدا في علاج النسيان وتحسين أداء الدماغ.

– يعتبر قاتلا للبكتريا المسببة لمشكلات اللثة والأسنان.

– يقوي العظام ويمنع هشاشة العظام.