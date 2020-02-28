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نيابة عن خادم الحرمين.. منصور بن متعب يقدم واجب العزاء والمواساة في وفاة محمد حسني مبارك

صحيفة البلادaccess_time5 / رجب / 1441 هـ      28 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وصل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين يرافقه معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، مساء اليوم العاصمة المصرية القاهرة، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي ، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.

صحيفة البلاد

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