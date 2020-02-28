“كبار العلماء”: الإجراءات الاحترازية مسؤولية المملكة لسلامة قاصدي الحرمين

الرياض – البلاد

أشادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لحماية البيئة الصحية الآمنة، للمواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار تجاه انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك في منظومة احترازات كان منها تعليق الدخول للمملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي بصفة مؤقتة.

ولفتت في بيانها أمس (الخميس)، إلى إن ذلك يأتي انطلاقا من مسؤولية المملكة التي شرفها الله عز وجل بخدمة الحرمين الشريفين والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.