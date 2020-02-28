الملتقى الإعلامي العربي التاسع للشباب بمقر جامعة الدول العربية غداً

القاهرة_أمنية رشاد

تستضيف جامعة الدول العربية غداً السبت 29 فبراير 2020 ، الملتقى الإعلامي العربي للشباب في نسخته التاسعة، تحت رعاية معالى السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبمشاركة عدد من المفكرين ورؤساء تحرير الصحف العربية، ومجموعة من أبرز الإعلاميين والفنانين، الذين يحرصون على مشاركة الشباب والتحاور معهم في مختلف شؤون الاعلام ، وعدد من طلاب الإعلام في الجامعات العربية المختلفة.

يعتبر الملتقى الإعلامي العربي للشباب قمة إعلامية عربية شبابية تساهم في تعزيز قدرات الإعلاميين الشباب ، وتسعى لتطوير قدراتهم ومهارتهم ، حيث يشارك المئات من الإعلاميين الشباب في هذا الملتقى المهم الذي ينتظره الشباب بشغف لما يحتوي عليه من فائدة كبيرة.

وسيناقش الملتقى عددا من القضايا الإعلامية المطروحة على الساحتين العربية والدولية حاليا، علاوة على عقد ندوات لتأهيل جيل الإعلاميين الشباب من أجل تدريبهم على تحمل مسؤولية المهنة مستقبلا.

وفي هذا السياق، أكد ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي في بيان صادر عن هيئة الملتقى: “أن انعقاد الملتقى الإعلامي للشباب بصورة دورية يعمل على احتواء العنصر الشاب ما يساعد على خلق مناخ إعلامي عربي متجدد يستطيع أن يقبل كل التيارات ويواجه الانقسامات في إطار من أخلاقيات وميثاق شرف يظلل الإعلام العربي ولا يحد من قدرته على التعبير والتطوير”.