الحليبي: احتراز ضروري لسلامة الجميع

القاهرة – البلاد

قال مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الشيخ الدكتور خالد الحليبي، إن قرار المملكة بتعليق العمرة والزيارة، يأتي في إطار حرصها على أرواح الناس وعافيتهم، وهو احتراز ضرورة، يقدرها المختصون، وللدولة أن تتخذ من الإجراءات ما يصون حياة الناس، ويقيهم شرور الأسقام السيئة، والأوبئة المنتشرة.

وأضاف “بلاد الحرمين الشريفين ترحب بالمعتمرين طوال العام، وتسهل لهم الدخول وأداء مناسكهم في يسر وسهولة، وتهيئ الحرمين لاستيعابهم مهما كانت أعدادهم، بمشروعات كلفت مليارات الريالات، وبطاقة بشرية مدربة لا مثيل لها، وحرصت على أن تكون هذه البقاع الطاهرة في أجمل وأبهى وأنقى صورة، امتثالًا لقول الله تعالى: (وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود)”.

ولفت إلى أن هذه الاحترازات المؤقتة، تسعى لسلامة سكان المملكة من أي إصابة بكورونا. وتابع “نحمد الله أنه حتى الآن لم تسجل حالة إصابة بكورونا مايعد دليلاً على التقدم الذي وصلت إليه المملكة”.