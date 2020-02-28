ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الكويت إلى 45

الكويت : متابعات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة ارتفاع حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) إلى 45.

وأضافت وكيل الصحة العامة بثينة المضف في تصريح صحفي اليوم أن وفدا من منظمة الصحة العالمية يزور البلاد غدا السبت.

كانت الوزارة قد نفت صحة ما يتم تداوله عن إعلانها ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ(كوفيد 19) في البلاد إلى 126 حالةمؤكدة.

ودعت الوزارة في بيان صحفي أمس الخميس الجميع إلى تحري الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأوضحت أنه تم عزل جميع الحالات المؤكدة في المستشفى المخصص والمعد لمثل تلك الحالات وتجري متابعتهم وعلاجهم حسب البروتوكولات العلمية المتبعة لعلاج تلك الحالات، وجميع المصابين في حالة صحية مستقرة ويتمتعون بصحة جيدة وهم في طور الشفاء.