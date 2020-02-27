70 لوحة في معرض ذوي الإعاقة

المدينة المنورة ـ البلاد

افتتحت جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة أمس المعرض الفني المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة المصاحب لفعالية “قيم” في مقر مديرية المياه بالمنطقة، بحضور مدير الجمعية وعدد من المهتمين.

وتجول الحضور في المعرض الذي يستمر لمدة 4 أيام، مستمعين لشرح من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين بأكثر من 70 عملاً فنياً متنوعاً بين الفن التشكيلي والخط العربي والصور الفوتوغرافية والفنون الحرفية، الذي يعد أول معرض فني شامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة.

وأوضح مدير الجمعية الدكتور يعقوب البشاوري أن ملتقى ” قيم ” للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مبادرات القيم الأخلاقية “خير أمة” حقق نجاحاً كبيراً، حيث تفاعل الحضور الذي تجاوز أكثر من ٥٠٠ من الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم مع الفعاليات المختلفة، مقدماً شكره لكل من دعم وشارك في إنجاح الملتقى.