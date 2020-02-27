يؤسس مطبخ الحياة لمصابي السرطان

واشنطن ـ وكالات

أسس رجل أعمال أمريكي مطعما للمصابين بالسرطان وإختار له اسم مطبخ الحياة بعد أن حرم من والدته وهي في السابعة والأربعين من العمر، ورمى من خلاله مساعدة مرضى السرطان على الاستمتاع بمذاقات الطعام التي حرمهم منها العلاج. وقال رايان رايلي، الشاب البالغ 26 عاماً، أنه يعزز أطباقه بنكهات قوية، ويطلق النكات بلا توقف ، لافتا إلى أن الأناناس يحفّز إنتاج اللعاب، تساعده النكهات القوية. ومع أن اللعاب قد لا يكون موضوعاً محبباً في وصف للطهو، لكن المجموعة التي يتوجه إليها رايلي تضم مصابين بالسرطان وأشخاصاً يعانون جفاف الحلق وشبه غياب لحاسة التذوق، فيما يعتبر بعضاً من التأثيرات الجانبية للعلاج.

قرر رايان بعد أن شهد على تفاصيل المرض وقساوة العلاج، أن يطلق مبادرةً خيريةً اسمها «مطبخ الحياة»، ليقدم من خلالها صفوف طهو مجانية للمصابين بالسرطان وعائلاتهم، علماً أن 80 % من المرضى الذين اختبروا العلاج الكيميائي خسروا حاسة الذوق جزئياً أو تماماً، وهو أمر محزن، لا سيما لمحبي الطعام، كوالدة رايان.