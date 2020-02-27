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ولي العهد يتلقى برقيتي عزاء من رئيس الوزراء البحريني وولي العهد
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ولي العهد يتلقى برقيتي عزاء من رئيس الوزراء البحريني وولي العهد

صحيفة البلادaccess_time4 / رجب / 1441 هـ      27 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي عزاء ومواساة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ، أعربا خلالها عن تعازيهما في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله – ، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

صحيفة البلاد

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