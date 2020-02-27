نزال ناري على لقب wwe بين بروك ليسنر وريكوشيه في سوبر شو داون

الرياض – هاني البشر

نظمت الهيئة العامة للترفيه، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمصارعة WWE ، مؤتمرًا صحفيًا لعدد من نجوم المصارعة الحرة، صباح أمس الأربعاء في فندق الفيرمونت بالرياض.

حضر المؤتمر، مجموعة من أبطال المصارعة الذين سيتنافسون اليوم الخميس في عرض سوبر شو داون على مسرح محمد عبده في البوليفارد بالرياض، ضمن فعاليات موسم شتاء الرياض، ومنهم: جولدبرج وجون موريسون وذا ميز ولانا. وقد تحدث المصارعون عن منافسات عرض WWE Super ShowDown في الرياض، حيث أبدى الثنائي جون موريسون وذا ميز تحديهما لفريق نيوداي على لقب أبطال زوجي سماكداون والفوز باللقاء، فيما عبر جولدبرج عن استعداده لاقتناص لقب بطولة العالم أمام براي وايت.



وتضمن المؤتمر مقابلة الصحفيين والإعلاميين لأشهر نجومWWE ، وإجراء حوارات ومقابلات صحفية، بجانب التقاط الصور التذكارية مع كافة أبطال عرض سبوي شو داون.

وأعلن الاتحاد العالمي للمصارعة WWE أن الاتحاد يستعد لإقامة معسكر تدريبي “تراي أوت” في الرياض خلال شهر يونيو المقبل، حيث سيتم اختيار عدد من أبطال المصارعة من المملكة ضمن تجارب الأداء، بناء على القدرة الجسدية والقوة والأداء، وسبق للاتحاد تنظيم تجارب أداء في 2018 وتم خلالها اختيار 3 مصارعين سعوديين وهم ممن سيشاركون غدا في عرضWWE Super ShowDown كما شاركوا في عرض رويال رامبل في السعودية.

يشار إلى أن عرض سوبر شو داون يتضمن العديد من المباريات والتحديات، ومنها؛ نزال على لقب wwe بين بروك ليسنر وريكوشيه، وتحدي القفص الصلب بين رومان رين ضد مينج كوربن، ومباراة على بطولة طويق بين 6 من ألمع نجوم WWE وهم: بوبي لاشلي، إيه جيه ستايلز، روسيف، آر تروث، إريك روان وأندرادي. فيما ستدافع المصارعة بايلي على لقبها “سماكداون للسيدات” أمام منافستها ناعومي.