مناقشة 13 بحثا في ملتقى الترجمة .. حوار الثقافات

أبها ـ البلاد

انطلقت أمس فعاليات الملتقى العلمي الثالث، الذي تنظمه جامعة الملك خالد ممثلة بكليتي العلوم والآداب في خميس مشيط و اللغات والترجمة بأبها لمدة يومين تحت عنوان (الترجمة: حوار الثقافات) بمدرج رقم 6 في المدينة الجامعية بأبها.

وأكد مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أهمية التعاون بين كليات الجامعة في مجال تنظيم الفعاليات العلمية ، ما يسهم في تأسيس وبناء المجموعات البحثية بين التخصصات المختلفة، مبينا أن محاور هذا الملتقى تمثل أهمية قصوى في مجال الترجمة والحوار، آملًا أن يخرج المشاركون بالعديد من التوصيات التي تصب في مصلحة تطوير وتقدم مجالات الترجمة والحوار.

من جهته أبان رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور أحمد بن سلمان الفيفي في كلمته أن اللقاء الذي تناقش خلاله 13 ورقة بحثية أجازتها الللجنة العلمية، يتمحور حول إبداع الترجمات بين الثقافات، وطرح التجارب والخبرات في هذا المجال، وقال”لا أحد ينكر ما للترجمة من أهمية قصوى، ومكانة عليا، إذ أنها أسهمت منذ القدم بشكل كبير وجلي في تقدم البشرية وتطور الأمم والشعوب، فهي تمثل جسرا للعبور إلى الحضارات، ونقطة التقاء المعارف وحوار الثقافات، ووﺳﻴﻠﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ بين الدول والكيانات، والمجتمعات”.

وفي كلمة المشاركين بين الدكتور وليد بليهش العمري أن الترجمة أمر حتمي لمواكبة التقدم الحضاري ونقل العلوم و الآداب والفنون .

وأضاف أن المتتبع لتطور الحضارات الإنسانية وتنامي التقدم العلمي الإنساني يجد أن الترجمة ظاهرة تسبق كل إنجاز حضاري لكل أمة.