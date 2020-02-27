الحمدلله على كل حال سالمين .

من زود الوناسة ما امدانا نصل للرياض ونفرح بالأحبة وندخل في دهاليز اول يوم تصوير الديك الأزرق ليقدر الله وياتي احدهم ويقشني انا و سيارتي .

لندخل في دهاليز التقييم والتقديرات وما بين تعتبر تالف ام لا وحده رده . الأهم انا بخير ومن معي تجنباً للأشاعة . pic.twitter.com/rjEDFha67B

— عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) February 27, 2020