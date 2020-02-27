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متوجهاً للرياض.. الفنان عبد الله السدحان يتعرض لحادث مروري

نرمين عباسaccess_time4 / رجب / 1441 هـ      27 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

تعرض نجم الدراما السعودية، عبد الله السدحان ، لحادث مروري في طريقه إلى الرياض
لتصوير مشاهد مسلسل “الديك الأزرق” المقرر عرضه في رمضان المقبل
ونشر السدحان عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو
ظهرت فيه سيارته وهي محملة على مركبة مخصصة للحوادث وعليها آثار صدم في الباب الأمامي جهة السائق

نرمين عباس

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