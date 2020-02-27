نرمين عباس
تعرض نجم الدراما السعودية، عبد الله السدحان ، لحادث مروري في طريقه إلى الرياض
لتصوير مشاهد مسلسل “الديك الأزرق” المقرر عرضه في رمضان المقبل
ونشر السدحان عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو
ظهرت فيه سيارته وهي محملة على مركبة مخصصة للحوادث وعليها آثار صدم في الباب الأمامي جهة السائق
الحمدلله على كل حال سالمين .
من زود الوناسة ما امدانا نصل للرياض ونفرح بالأحبة وندخل في دهاليز اول يوم تصوير الديك الأزرق ليقدر الله وياتي احدهم ويقشني انا و سيارتي .
لندخل في دهاليز التقييم والتقديرات وما بين تعتبر تالف ام لا وحده رده . الأهم انا بخير ومن معي تجنباً للأشاعة . pic.twitter.com/rjEDFha67B
— عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) February 27, 2020