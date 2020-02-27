عريس في حفل زفافه: السلام باليد فقط

الرياض ـ البلاد

يبدو أنه مع كل صباح جديد تظهر سيناريوهات عن فيروس كورونا الجديد بعضها مأساوي والأخرى طريفة ومن هذه الأخيرة فقد كشف مقطع فيديو عن واقعة غريبة من نوعها في حفل زفاف في البحرين، اشترط فيه العريس على الحضور السلام باليد فقط خوفًا من انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد.

وأظهر الفيديو، اللافتة وهي موضوعة في واجهة الدخول إلى حفل الزفاف بجانب موضع استقبال العريس للحضور؛ حيث كُتب فيها: ” لسلامتكم وسلامتنا.. السلام باليد فقط ” .

وكانت وزارة الصحة البحرينية، قد أعلنت عن تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس الكورونا لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي والشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى هذه اللحظة إلى 17 حالة مصابة في مملكة البحرين.