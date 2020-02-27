طريقة عمل مجبوس الدجاج الكويتي

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل مجبوس الدجاج الكويتى أو مجبوس الدياى الشهير بالطريقة الأصلية

المقادير

حبة بصل مقطعة

دجاجة وزن كيلو ونصف مقطعة أرباع

2 فص ثوم

2 حبة طماطم مسلوقة ومقشرة ومقطعة

قرن فلفل أخضر حار

ربع كوب صلصة مركزة

2 حبة لومي

كيلو عيش ( أرز ) منقوع بالماء المالح نصف ساعة

2 مكعب ماجي

ملعقة كبيرة سمن

ملح بحسب الرغبة

فلفل أسود

حار ربع ملعقة صغيرة

ملعقة صغيرة كاري

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة بزار عربي ( بهارات )

2 عود دارسين ( قرفة )

2 فص هيل ( حبهان )

2 ورق غار ( لورا )

4 مسمار ( قرنفل )

الطريقة

في قدر يشوح في السمن البصل والثوم حتي يذبل

تضاف جميع البهارات الصحيحة والناعمة والماجي والدجاج

تضاف الطماطم للدجاج مع الصلصة المركزة

ثم يضاف لها ماء مغلي وتترك علي النار حتي ينضج الدجاج

يرفع الدجاج من القدر ويحمر في الفرن

يغسل العيش من الماء المالح ويوضع في القدر الذي سلق به الدجاج

يترك العيش علي النار حتي تمام النضج

ثم يقدم مجبوس الدجاج ساخن