طريقة عمل كاسترد الحلويات المنزلي

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة لعمل كاسترد الحلويات والذى يمكن أن يستخدم فى حشو الحلويات والتورت وكذلك يمكن تقديمه بارد

المقادير

4 أكواب حليب

6 حبات بيضات كاملة

2 حبة صفار بيض

نصف كوب سكر

نصف ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

الطريقة

نضع الحليب يسخن لمدة 5 دقائق ولكن لا نغليه

يرفع من على النار ويترك يبرد

تضاف خلاصة الفانيليا

نضع البيض وصفار البيض ونخفقهم جيدًا

نضع الخليط في أكواب الفرن ونضع الأكواب في صينية فرن بداخل صينية أكبر منها بها ماء

يدخل فرن متوسط الحرارة لمدة 40 دقيقة

يخرج من الفرن

ويوضع في الثلاجة ليبرد قبل التقديم