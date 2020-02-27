شيخ الأزهر ومفتي مصر يعزيان خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال بن سعود

البلاد : واس

أعرب فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عن خالص العزاء والمواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز – رحمه الله – .

وسأل الأزهر – في بيان – المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما عبر فضيلة مفتي مصر الدكتور شوقي علام، في بيان لدار الافتاء المصرية عن عزائه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز – رحمه الله – ، سائلًا المولى -عز وجل-، أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.