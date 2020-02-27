شرب الحليب مرتبط بمرض خطير يصيب النساء

رغم أن الدراسة لم تفسر هذه الصلة، إلا أن باحثين يعتقدون أن هرموناً موجوداً في حليب البقر قد يكون السبب

حيث لاحظوا أن تناول الألبان والبروتينات الحيوانية الأخرى قد ارتبط سابقاً بارتفاع مستويات هرمون عامل النمو، والذي يعتقد أنه مسبب لبعض أنواع السرطان