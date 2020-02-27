شرب الحليب مرتبط بمرض خطير يصيب النساء

نرمين عباس
كشفت إحدى الدراسات الحديثة عن علاقة تربط شرب الحليب بسرطان الثدي لدى النساء.
ونشرت دراسة صادمة، أجرتها جامعة “لوما ليندا” في كاليفورنيا
أن شرب المرأة كوبين من الحليب يومياً، يرفع من مخاطر إصابتها بسرطان الثدي بنسبة 80%.
وبحسب أحد الباحثين فإن تناول ربع أو ثلث كوب من الحليب يومياً
يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 30%، بينما تصل هذه النسبة إلى ما يقارب الـ%50 عند شرب كوب حليب يومياً
ووجدت الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة “الأوبئة العالمية” وشملت 53 ألف امرأة بأمريكا الشمالية
وامتدت لثمانية أعوام، أن مخاطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء ترتفع بشكل تدريجي، وفقاً للكمية المستهلكة من الحليب يومياً.
رغم أن الدراسة لم تفسر هذه الصلة، إلا أن باحثين يعتقدون أن هرموناً موجوداً في حليب البقر قد يكون السبب
حيث لاحظوا أن تناول الألبان والبروتينات الحيوانية الأخرى قد ارتبط سابقاً بارتفاع مستويات هرمون عامل النمو، والذي يعتقد أنه مسبب لبعض أنواع السرطان
الدراسة لم تظهر تأثير تناول الأجبان والألبان على ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء
في الوقت الذي أكدت فيه عدم وجود أي فرق بين شرب حليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو حتى منزوع الدسم