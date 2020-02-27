خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء ومواساة في وفاة الأمير طلال بن سعود

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ برقيات عزاء ومواساة من كل من : صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ، سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ برقيات عزاء مماثلة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ برقيات عزاء ومواساة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.