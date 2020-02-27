جائزتان للبنك الأهلي من المدفوعات السعودية

جدة ــ البلاد

حصل البنك الأهلي التجاري على جائزتين من المدفوعات السعودية لتحقيقه أعلى نسبة نمو في عمليات تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) لعام 2019 ولتحقيقه أعلى زيادة في عمليات سداد لعام 2019 مقارنة بعام 2018. وجاء فوز البنك بهذه الجوائز المقدمة من المدفوعات السعودية نظير تميزه في التفاعل مع الخدمات المرتبطة بأنظمة الدفع الوطنية مدى وسداد من حيث إيصالها لعملائه المستفيدين منها (أفراد وقطاعات تجارية وحكومية) بما يتوافق مع مبدأ التوجه نحو مجتمع يقل فيه الاعتماد على النقد ، وقد جرى تكريم الفائزين خلال النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتقنية المالية والمدفوعات (ميفتك).

وتأتي تلك الجوائز تقديراً للموقع الرائد للبنك الأهلي في هذا المجال كونه مستمراً في البناء على ما حققه من إنجازات، تماشياً مع استراتيجية مؤسسة النقد المتوافقة مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، وشارك البنك الأهلي في جلسة نقاش بعنوان “الحد من الاعتماد على النقد: كيف يمكن للمملكة أن تكون بلا تعاملات نقدية، للوصول الى نسبة 70% تعاملات لا نقدية بحلول عام 2030″، وذلك ضمن أعمال مؤتمر “ميفتك” الذي جمع بين خبراء بارزين في قطاع التكنولوجيا المالية ناقشوا اتجاهات هذا القطاع والأمور المتعلقة بسوق ‏المدفوعات عبر الهواتف والأجهزة الذكية في المنطقة، والتحول الرقمي في مجال الخدمات المصرفية، وتعزيز المدفوعات غير النقدية، والذكاء الاصطناعي في قطاع التجارة الإلكترونية، وتأثير تقنية البلوك تشين على سوق المدفوعات، ومستقبل العملات الرقمية.