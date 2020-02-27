باكستان: العثور على أشلاء موظف بحديقة حيوانات

الدولية متابعاتباكستان: العثور على أشلاء موظف بحديقة حيوانات فرناس حفظيaccess_time4 / رجب / 1441 هـ 27 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق عثر على أشلاء مراهق يعمل في حديقة حيوانات بلاهور الباكستانية أمس، الأربعاء في حظيرة للأسود وفق ما قالته إدارة الحديقة. وأوضح شودري شفقات مدير الحديقة المساعد لفرانس برس: “عثرنا على ملابسه في حظيرة الأسود ومن ثم على جمجمته وعظامه عندما حضر عاملون لتقديم الطعام إلى الحيوانات. وكان الشاب محمد بلال 18 عاما يقوم بأعمال متفرقة في الحديقة ، وقد أبلغ والداه الإدارة الاثنين باختفاء نجلهما. وقال مدير الحديقة إنه لا يعرف السبب وراء تواجد بلال داخل حظيرة الأسود موضحا أن تحقيقا قد فتح في القضية، مشيرا إلى أنه يوجد سياج أمنى لإبقاء الحيوانات الخطيرة داخل الحظيرة”. وأضاف أيضا “يأتي الزوار بالسيارات طوال الوقت ولم يسبق لنا أن واجهنا حادثا كهذا”. وذكر شقلين شاه من شرطة المنطقة أن المحققين يطلعون على ما صورته كاميرات المراقبة في الحديقة لتحديد ملابسات ما حدث للشاب. مرتبط