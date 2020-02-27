العاصفة تسقط أعمدة الإنارة بالدوادمي

الرياض ـ البلاد

بعد أن هدأت العاصفة في الدوادمي، بدت الشوارع متربة فيما تسببت قوة الرياح في سقوط عدة أعمدة في مدخل المحافظة الشرقي للخارج من المدينة باتجاه شقراء الرياض، وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسقوط تلك الأعمدة مشيرين إلى أنها تشكّل خطرًا على مرتادي الطريق.

وقال المتحدث الرسمي لبلدية محافظة الدوادمي نواف بن غويزي الدلبحي، إن الأعمدة خاصة بالطريق؛ مبينًا أن المشروع لا يزال قيد التسليم للبلدية من قِبَل المقاول المنفذ، وأنه لم يتم إطلاق التيار الكهربائي للمشروع حتى الآن، لافتا في الوقت نفسه وإلى عدم وجود إصابات أو أضرار بشرية ولله الحمد وأن الموقع تمت مباشرته من قِبَل إدارة الطوارئ والأزمات بالبلدية والجهات ذات العلاقة بمحافظة الدوادمي؛ مشددًا على أن الفِرَق الميدانية واصلت عملها في الموقع لعلاج الخلل في حينه دون تأخير.

وفي ذات السياق وجّه رئيس بلدية محافظة الدوادمي المهندس جهز بن عبدالله الحزيمي، جميع الفِرَق الميدانية بإنهاء جميع الأعمال الميدانية في أسرع وقت، ومباشرة البلاغات الطارئة فورًا لتقديم الخدمات البلدية وفقًا لدرجة الأهمية في مثل هذه الحالات؛ وذلك ضمن غرفة البلاغات المستعجلة للرقم ٩٤٠.