الرباعة السعودية العنود الخليفي تتوج بـ 3 فضيات في بطولة غرب آسيا

متابعة – حمودالزهراني

انتزعت الرباعة السعودية العنود الخليفي المركز الثاني متوجة بـ 3 ميداليات فضية بالخطف والنتر والمجموع بمنافسات وزن 64 كجم بطولة غرب آسيا لكبار السيدات والمقامة بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وسط مشاركة 88 رباعا ورباعة يمثلون 14 دولة.

ويعتبر إنجاز الاتحاد السعودي لرفع الأثقال عن طريق الخليفي هو أول الإنجازات الرياضة السعودية الخارجية بعد التسمية الملكية الجديدة لوزارة الرياضة وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزيراً لها، وهو ما عبرت عنه الرباعة الخليفي عن سعادتها بتحقيق هذا الانجاز وهذه الميزة التاريخية، متمنية لبقية زملائها في المنتخب السعودي التوفيق في حصد الذهب باسم الوطن الغالي واعتلاء قمة دول غرب آسيا نظير الدعم الكبير الذي تلقاه رياضة رفع الأثقال من قبل المسؤولين بوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية وجهود مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال .