إغلاق الطوارئ والعيادات بمستشفى خاص

مكة المكرمة ـ البلاد

أغلقت لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة، قسمي الطوارئ والعيادات بأحد المستشفيات الخاصة بمكة المكرمة، بعد رصد عدد من المخالفات منها عدم وجود جهاز الضغط في غرفتي العزل، بالإضافة لعدم وجود أماكن انتظار للحالات المشتبه بها، وعدم وجود خطوط فرز لتوجيه الحالات التنفسية لغرفة العزل، كمان أن جهاز HEPA لا يعمل الفلتر به.

يذكر أن جميع هذه المخالفات يعاقب عليها النظام” كما ان الشؤون الصحية في مكة المكرمة تتعامل بحزم مع كل ما يخالف إجراءات مكافحة العدوى.

وقد أصدرت اللجنة قرارها بالإغلاق التحفظي لقسمي الطوارئ والعيادات بالمستشفى؛ ولا يعاد فتحهما إلا بعد مرور لجنة مختصة تؤكد تلافي تلك الملاحظات.