أميركا تحذّر من مخطط لهجوم على فندق في نيروبي

واشنطن : واس

حذرت الولايات المتحدة، من أن متطرفين قد يخططون لشن هجوم على فندق كبير في العاصمة الكينية نيروبي، حاثةً مواطنيها على توخي الحذر.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم: “إنه لم يُعرف الفندق بالتحديد لكن يعتقد أنه فندق يقصده السياح والمسافرون من رجال الأعمال”.

وتصدت قوات كينية، في يناير من العام الماضي، لهجوم تبنته حركة الشباب الإرهابية على مجمع فندقي في نيروبي أسفر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل.

وكانت هذه القوات قد ​تلقت تدريبات في إطار البرنامج الأميركي المعروف باسم “برنامج المساعدة ضد الإرهاب”.