وظيفة كبرى لعشاق الدجاج .. مطلوب خبير برجر مقابل راتب كبير!

يبدو انها ستكون وظيفة الأحلام لعدد كبير من الناس فالجميع يعشق البرجر خاصة برجر الدجاج.

إعلان طلب الوظيفة نشرته ديلي ميل البريطانية، حيث تبحث شركة متخصصة في تجارة “برجر الدجاج” عن شخصين ليصبحا متذوقي طعام لديها.

الشخصان مهمتهما ان يعاينا منتجها الجديد الغامض، مقابل راتب كبير.

وأعلنت شركة “دجاج تريت”، وهي مؤسسة أسترالية أنشئت منذ عام 1976، عن الوظيفتين.

وأكدت للناس أنها ليست لعبة إعلانية أو تسويقية، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وجاء في إعلان الوظائف الخالية “تبحث شركة دجاج تريت عن متذوقي برجر خبرة لتجربة ابتكار برجر جديد”.

وأضاف الإعلان “يعمل المطعم على برجر غامض جديد ويريد اختباره”.

وتابع الإعلان “ستتقاضى أجرا مقابل تذوق البرجر واختبار أحدث برجر غامض وهو في المراحل الأخيرة من ابتكاره، بالإضافة إلى العمل مع مدير الشركة على التفكير في برجر جديد”.

خبير برجر بمبلغ كبير

أما عن شروط الوظيفة، ذكر الإعلان “يجب أن يكون لدى المرشح المثالي حب للدجاج وكل الأشياء التي تحتوي على الكربوهيدرات”.

وشدد الإعلان ممازحا بأن أشخاص وظيفة البرجر “يجب ألا يكون لديهم أصدقاء نباتيين”.

على أن الشركة تريد أشخاصا ذوي خبرة طويلة جدا في تناول الدجاج، ولديهم معرفة جيدة بنسب ومقادير البرجر.

ولم تحدد الشركة في إعلانها أنها تطلب أشخاص من جنسيات محددة، كما أنها لم ترصد الراتب بالتحديد، ولكن ذكرت أنه كبير ويتناسب مع الوظيفة، كما أنها لم تعلن بعد عن كيفية التقديم.