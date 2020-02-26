الدولية

لبنان.. تسجيل إصابة ثانية بـ”كورونا”

صحيفة البلادaccess_time3 / رجب / 1441 هـ      26 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

بيروت : وكالات

أعلنت السلطات اللبنانية، الأربعاء، تسجيل حالة إصابة ثانية بفيروس كورونا ، لسيدة كانت على الطائرة نفسها التي عادت إلى البلاد من إيران في 20 فبراير/ شباط الجاري.

وأوضح وزارة الصحة أن “الحالة الجديدة كانت بزيارة إلى إيران دامت 7 أيام، وعادت إلى لبنان بتاريخ 20 فبراير، على متن الطائرة نفسها التي كانت على متنها الحالة الأولى”.

ولفت إلى أن الأعراض ظهرت في 24 فبراير، وخضعت المريضة للعزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وأن وضعها الصحي مستقر حاليا.

وذكر البيان أنه “سيتم تتبع أفراد عائلتها والمقربين منها يوميا، من قبل فريق وزارة الصحة العامة”.

صحيفة البلاد

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