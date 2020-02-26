شاهد : قصة أغرب بلاغ.. كلب يتلاعب بالشرطة قبل أن يعود لصاحبه بنفسه!

قصة أغرب بلاغ للشرطة في التاريخ، هو البلاغ الذي فدمه الكلب شيكو للشرطة بأنه مفقود قبل أن يفر ويعود بنفسه لصاحبه.

البلاغ الغريب اوردته ديلي ميل في تقرير مطول حيث قرر كلب تقديم بلاغ بأنه مفقود في قسم الشرطة لكي يسهل على صاحبه المهمة.

وكان الكلب “شيكو” من نوع الراعي الألماني والبالغ من العمر عاما واحدا، يتنزه بالقرب من منزل مالكه.

مالك الكلب هو إدوارد ألفريدو مدينة تكساس الأمريكية، والذي لم يتوقع تصرف كلبه.

وبدأت الواقعة عندما ركض الكلب بعيدا عن منزله بميل واحد في 11 فبراير الماضي، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وظل الكلب يتنقل بشكل عشوائي في الشوارع إلى أن عثر على مكتب تابع للشرطة، في ظل عدم معرفة ألفريدو بمكانه.

كما لم يكن يرتدي بطاقة تعريفية برقم المنزل.

كلب ذكي

وقرر “شيكو” الإبلاغ عن كونه مفقود بنفسه، إذ ذهب لمكتب الشرطة بأوديسيا في الساعة الثالثة صباحا.

وظل يلعب معهم لبعض الوقت، وأوضح رقيب الشرطة روستي مارتن، أن الجميع كانوا سعداء ومتحمسين لوجود الكلب وكانت لديهم كرة تنس لعبوا بها معه.

ومع تأخر الوقت اتصل “مارتن” بالرقابة على الحيوانات للتحقق من وجود رقاقة بداخل “شيكو”.

إلا أنهم لم يجدوا شيئا، وشاركت الشرطة صور الكلب السعيد كنوع من المزاح على صفحتها الرسمية بفيس بوك.

وقرر الكلب الذهاب بعيدا عن الشرطة، وحاول الضباط الإمساك به إلا أنه هرب منهم.

وبعد بحث كثير لم يعثروا عليه فاعتقدوا أنه حصل على الكثير من الحب والاهتمام وقرر المغادرة.

واستطاع “شيكو” العودة إلى منزل مالكه “ألفريدو” بنفسه.

والذي لم يكن يعلم شيئا عما حدث إلا عندما اتصل به ابن أخيه وطلب منه تصفح فيس بوك حيث نشرت الشرطة صورة “شيكو” المفقود.