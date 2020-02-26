زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي تركيا

البلاد : متابعات

ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر شرقي تركيا، ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط طول 24ر38 درجة شمالا و81ر83 درجة شرقا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية، ولقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 37 آخرون في ولاية “وان” التركية جراء زلزال ضرب محافظة حدودية مع إيران يوم الأحد الماضي، وكان زلزال قوي ضرب شرق تركيا في وقت سابق العام الجاري ما تسبب في مقتل 41 شخصا وإصابة 1600 آخرين.