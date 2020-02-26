تدشين حقيبة “مبصرون” لإعداد مدربي ذوي الإعاقة

بريدة – البلاد

دشن أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لجمعية العوق البصري الخيرية في بريدة “مبصرون” صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء) في مكتبه بمقر ديوان الإمارة في بريدة، الحقيبة التدريبية لبنك الجزيرة لإعداد مدربي ذوي الإعاقة البصرية والعاملين في هذا المجال على مهارة التعامل مع الأطفال غير المبصرين من سن الولادة وحتى عمر 12 سنة ، التي تم تنفيذها بشراكة الجمعية مع المسؤولية الاجتماعية لبنك الجزيرة.

واطلع سموه على برامج وأنشطة حقيبة بنك الجزيرة التي تهدف إلى إيجاد أشخاص يقومون بتدريب الأسر في معاهد النور وبرامج الدمج، وكذلك الجمعيات على مستوى المملكة ولإعداد مدربي ذوي الإعاقة البصرية ، مشيداً بما ستقدمه هذه الشراكة المجتمعية بين جمعية مبصرون وبنك الجزيرة من جهود تجاه المكفوفين، للارتقاء بمستوى المعاق بصرياً حتى يصل إلى أفضل المستويات التعليمية والاجتماعية من خلال ما يقدم له من برامج تدريبية وتأهيلية متعددة ومتنوعة.

من جهة ثانية، استقبل سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بحضور نائبه سمو الأمير فهد بن تركي، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غويت، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالسفير الفرنسي ومرافقيه، متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة, منوهاً سموه بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين.