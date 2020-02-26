تأهيل 35 رجل أمن للتعامل مع حالات النزيف

الرياض – البلاد

استفاد 35 رجل أمن من منسوبي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، من حملة التوعية “بكيفية التعامل مع حالات النزيف” التي نظمها قسم الجراحة العامة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى في المجمع السكني الأول. وقال المشرف العام على الحملة الدكتور مازن بن عبد الرحمن العصيل، إن الحملة وهي إحدى مبادرات قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي وقُدمت لرجال الأمن في الجامعة، شملت جوانب نظرية وعلمية تطبيقية شارك في تقديمها مجموعة من طلبة كلية الطب بالجامعة، مبيناً أنها تسهم في توعية المجتمع بكيفية التعامل الصحيح والسريع مع حالات النزيف المختلفة.