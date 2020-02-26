بدر بن سلطان يتسلم تقرير الدفاع المدني بمنطقة مكة

جدة : واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، التقرير السنوي لأعمال الدفاع المدني بالمنطقة, من مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري.

وتضمن التقرير؛ ، تحليلا للبيانات الواردة من مختلف الإدارات التابعة لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة ، وقياس ما تم انجازه من خلال مؤشرات الأداء ، كما تطرق لخدمات خدمات الدفاع المدني بالمنطقة ، إلى جانب حصر ومراجعة مؤاشرات الخدمات في محافظات المنطقة والإحصائيات المختلفة لأعمال الدفاع المدني ، اضافة لتطوير الخدمات الإلكترونية والتطورات التقنية , ما يحقق سرعة الإنجاز وحفظ البيانات وتوثيق الإجراء من خلال برنامج “سلامة” لإصدار التصاريح الإلكترونية ، فيما تضمن التقرير شرحًا عن الفرضيات وأعمال التطوع.