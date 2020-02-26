بجوائز ضخمة.. انطلاق دورة الألعاب السعودية 23 مارس

جدة : البلاد

أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء، تنظيم دورة الألعاب السعودية لأول مرة في تاريخ الرياضة السعودية

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي: «إنه تقرر إقامة الدوري في الفترة ما بين 23 مارس إلى الأول من أبريل المقبل، وسيشارك فيها أكثر من ستة آلاف رياضي».

وأوضح أن هذه الدورة ستكون الحدث الرياضي الأضخم في تاريخ الرياضة بالسعودية، مؤكدًا أنه سيتم العمل على تعزيز وضع الرياضات المختلفة وسنخطط بشكل أفضل لتطوير الرياضات والرياضيين.

وأشار الفصل إلى أن السعودية حققت إنجازات واستضافت العديد من المناسبات العالمية بفضل الله ثم الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وكشف وزير الرياضة عن قيمة الجوائز المالية التي سيحصل عليها الفائزون بالمسابقات المختلفة التي سيصل عددها إلى أربعين لعبة؛ حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول والميدالية الذهبية على مليون ريال، فيما سيحصل الفائز بالمركز الثاني والميدالية الفضية على 300 ألف ريال، وسيحصل الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية على مائة ألف ريال.

أهلًا بكم في أكبر حدث رياضي في تاريخ الرياضة السعودية 🙌!#دورة_الألعاب_السعودية pic.twitter.com/Zvcaivdl4D — دورة الألعاب السعودية (@saudiolympic) February 26, 2020