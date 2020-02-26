الرئيس الجزائري يصل الرياض

الرياض : البلاد

وصل إلى الرياض اليوم، فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -الوزير المرافق-، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير المملكة لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني, وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبد الصدوق، ومندوب عن المراسم الملكية.