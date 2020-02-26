الرياضة

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التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

محمد ابو الوفاaccess_time3 / رجب / 1441 هـ      26 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

يحل مانشستر سيتي ضيفًا على ريال مدريد في أرضية ملعب سانتياجو برنابيو أمسية اليوم الأربعاء لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بصافرة تحكيمية من الإيطالي دانييلي أورساتو.

يعاني ريال مدريد من إصابة نجمه إيدين هازارد الذي قد ينتهي موسمه، بعد الإصابة الأخيرة في مباراة ليفانتي التي خسرها الملكي بهدف نظيف بالدوري.

بينما تقدم مانشستر سيتي باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضية من أجل إلغاء عقوبة اليويفا التي أقرها بحظره من المشاركة في البطولات الأوروبية لعامين.

هذه هي آخر الأخبار التي تهم عشاق الناديين حول العالم.

فيما يخص التشكيل، فإنه من المتوقع أن يلعب مدرب ريال مدريد  زين الدين زيدان بالرسم 4-4-2، أما نظيره بمانشستر سيتي بيب جوارديولا بالرسم المعتاد 4-3-3.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة.
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: ميندي – فاران – راموس – كارفخال
خط الوسط: مودريتش – كاسيميرو – كروس – فالفيردي
خط الهجوم: بنزيمة -بيل

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة.
حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: ميندي -لابورت – فيرناندينيو – ووكير
خط الوسط: دي بروين – رودريجو – جوندوجان
خط الهجوم: محرز – أجويرو – سترلنج

محمد ابو الوفا

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