ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في البحرين إلى 26 والكويت إلى 12 حالة

البلاد : متابعات

أكدت وزارة الصحة في البحرين مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته والتصدي له بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، منوهة بأن كافة التدابير الوقائية يتم اتباعها حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، متطلعة من الجميع التعاون مع مختلف الجهات للحد من انتشار الفيروس من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة.

وأفادت الوزارة “أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بلغ 26 حالة مصابة في المملكة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي”، مشيرة إلى “أن نتائج التحاليل المخبرية للحالات الجديدة التي أجريت للمسافرين القادمين فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة للفحوصات أكدت إصابتهم بالفيروس، وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم فورا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، كما تم إجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين لهم على متن الرحلة ونقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراءٍ احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس. منوهة بأن جميع الحالات المصابة تخضع لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص.

وأشارت الوزارة إلى “أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات غير المباشرة القادمة من إيران”.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة الكویتیة ارتفاع عدد الإصابات بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) في البلاد إلى 12 حالة حتى الآن وذلك إثر تسجیل إصابة جدیدة مؤكدة بالفیروس.

وأوضحت الوزارة في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) أن الحالة الجدیدة المسجلة ھي لمواطنة كویتیة مرتبطة بالسفر الى الجمھوریة

الإسلامیة الإیرانیة. وأضافت أن “جمیع الحالات مستقرة ویجري تطبیق البروتوكولات المعتمدة في العزل ویتلقون الرعایة الطبیة

اللازمة في أحد المستشفیات المعدة والمجھزة لاستقبال مرضى فیروس كورونا المستجد (كوفید 19) .