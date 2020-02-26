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أمير مكة ونائبه يستقبلان محافظي المنطقة المُكّلفين

صحيفة البلادaccess_time3 / رجب / 1441 هـ      26 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، محافظي المنطقة المُكّلفين لعددٍ من محافظات المنطقة.

وأكد سمو الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه ، على ضرورة بذل المزيد من الجهد ومضاعفة وتيرة العمل لخدمة المراجعين ، وشدّدا سموهما في حديثهما لمحافظي القنفذة ، الليث، الجموم ، الكامل ، تربة ، الكامل ، المويه ، ميسان ، وبحرة , إلى إن المسؤولية عظيمة أمام الله أولا، ثم أمام ولاة الأمر، والدولة التي أولتهم هذه الثقة ، وأوكلت إليهم رعاية مصالح الناس ، وتلمس الاحتياجات وتوفير الخدمات للمحافظات وساكنيها ومتابعة تنفيذ المشاريع.

من جهتهم أكد المحافظون عزمهم على المضي قدما في العمل والتطوير ودفع عجلة التنمية في المحافظات ، لافتين إلى أن الثقة التي اقتضت تكليفهم في مواقعهم الجديدة ، ستكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات القيادة وآمال المواطنين.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.

صحيفة البلاد

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