أمير مكة ونائبه يستقبلان محافظي المنطقة المُكّلفين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، محافظي المنطقة المُكّلفين لعددٍ من محافظات المنطقة.

وأكد سمو الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه ، على ضرورة بذل المزيد من الجهد ومضاعفة وتيرة العمل لخدمة المراجعين ، وشدّدا سموهما في حديثهما لمحافظي القنفذة ، الليث، الجموم ، الكامل ، تربة ، الكامل ، المويه ، ميسان ، وبحرة , إلى إن المسؤولية عظيمة أمام الله أولا، ثم أمام ولاة الأمر، والدولة التي أولتهم هذه الثقة ، وأوكلت إليهم رعاية مصالح الناس ، وتلمس الاحتياجات وتوفير الخدمات للمحافظات وساكنيها ومتابعة تنفيذ المشاريع.