أمير المدينة يوقع عقد مشروع فهرسة المكتبات الخاصة

المدينة المنورة- واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس نظارة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، أهمية إبراز الدور العلمي والاجتماعي للمكتبات الخاصة بالمنطقة، والمحافظة على الموروث الثقافي والتاريخي فيها وتعزيز الجهود الفردية في نشر المعرفة وتقنينها وفق عمل مؤسسي يتسم بالدقّة والموضوعية.

جاء ذلك خلال توقيع سموه عقد تنفيذ مشروع فهرسة المكتبات الخاصة بالمنطقة “فهرست” مع شركة كوارم المحدودة.

ويعمل مشروع ” فهرست ” على إيجاد فهرس موحد للمكتبات الخاصة على نظام مركزي يُمكّن كافة المكتبات من إدارة فهرسها عن طريق أنظمة إلكترونية مرنة وموثقة.

ويهدف المشروع إلى رصد الأوعية المعلوماتية والمصادر المعرفية في المدينة المنورة وحفظها وتحديث حالتها، وخدمة وتمكين المكتبات الخاصة وتطوير العمل داخلها وتأهيل الكوادر ونقل المعرفة لهم، كما يسهم في خلق بيئة فنية وتقنية معيارية سليمة لتوحيد العمل على الأوعية المعلوماتية في المكتبات الخاصة.