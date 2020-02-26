أميركا تدرج أفراداً وكيانات مرتبطة بـ«حزب الله» على قوائم الإرهاب

واشنطن : وكالات

أدرجت الخزانة الأميركية الأربعاء ثلاثة شخصيات و12 كيانا في لبنان على قوائم الإرهاب لارتباطها بميلشيات حزب الله.

وشملت القائمة قاسم بزي مسؤول عن مؤسسة الشهداء، وجواد محمد شفيق نور الدين المسؤول عن تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى سوريا واليمن، فضلا عن يوسف عاصي مؤسس أتلاس هولدنغ.

كما شملت العقوبات محطات وقود مملوكة لأشخاص تابعين لحزب الله.

وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية إن الوزارة مستمرة في إعطاء الأولوية لتعطيل كل ما يخص النشاط المالي لحزب الله بما في ذلك شبكة الدعم المالي.

ودعت إلى الإبلاغ عن أي ممتلكات أو مصالح تخص المستهدفين من وراء هذا التعميم في داخل الأراضي الأميركية أو ما يقع داخل حيازة أو سيطرة أميركيين.