آل الشيخ يستعرض تعزيز التعاون مع مسؤولين مغاربة

الرباط- واس

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن العلاقات بين المملكة وشقيقتها المملكة المغربية تحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالة الملك محمد السادس مما يؤهلها لآفاق أكثر اتساعاً وتطوراً ونمواً يشمل مختلف المجالات مبيناً أن رغبة القيادتين في البلدين الشقيقين والقواسم المشتركة بين الشعبين عوامل محفزة وداعمة لتنمية العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية والثقافية كافة.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة في مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط أمس الأول مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي.

من جهته رأى رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي أن العلاقة الشخصية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجلالة الملك محمد السادس، تشكل أساساً للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال الجلسة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين ، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الصعد .

من جهة أخرى اجتمع آل الشيخ في الرباط أمس الأول مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة،واستعرض الجانبان أوجه العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، وسبل تطويرها وتنميتها.