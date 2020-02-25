هل دخلت محادثة واتساب جماعية؟.. احترس أن تقع ضحية للتسريب!

هل دخلت من قبل محادثة واتساب جماعية؟ لو كانت إجابتك بنعم فيبدو انك كنت ضحية للتسريب.

فبحسب موقع سكاي نيوز، فإن خبراء أمنيون كشفوا عن أن الآلاف من محادثات واتساب الجماعية الخاصة، صارت متاحة.

ويمكن العثور عليها من خلال البحث على جوجل، أي أن هناك تسريب هائل للبيانات.

وحذر الخبراء من أن ميزة الدردشة الجماعية لتطبيق المراسلة هي “غير آمنة” كما قد يعتقد المستخدمون.

ويمكن أن تتعرض أرقام هواتف المستخدمين والمحادثات للخطر.

وعادة ما يكون الانضمام لمجموعات عبر واتساب متاحا فقط عن طريق دعوة مباشرة داخل التطبيق.

أو عن طريق إنشاء رابط دعوة رقمية يمكن مشاركته في أي مكان.

ويبدو أن واتساب لم يقم بما يجب لكي يمنع فهرسة هذه الروابط بواسطة محركات البحث مثل جوجل.

تمت إضافة نحو 470 ألف رابط دعوات إلى فهرس جوجل، ما يسمح بالعثور على هذه المجموعات باستخدام مصطلحات بحث بسيطة.

تسريب 470 ألف مجموعة واتساب

بعد تحديد المشكلة، كون واتساب موقع دردشة خاص به ليطلب من محركات البحث مثل جوجل عدم فهرسة روابط الدعوة.

ومع ذلك، فإن هذه الروابط المكشوفة لا تزال تظهر على محركات بحث أخرى تربط بين “بينج” و”يانديكس” و”دكدك جو”.

وقد يتم نشر محادثة تلو أخرى في مكان آخر على الإنترنت.

يمكن لمستخدمي واتساب الذين يخشون أن تكون دردشات مجموعتهم قد تم كشفها، إعادة تعيين روابط دعوة المجموعة الخاصة بهم عبر إعدادات المجموعة داخل التطبيق.