نائب أمير المدينة يُدشن مهرجان الثقافات والشعوب بالجامعة الإسلامية

المدينة المنورة : واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة مهرجان الثقافات والشعوب التاسع بالجامعة الإسلامية تحت شعار “العالم تحت سقف واحد”, بحضور عدد من أصحاب المعالي والفضيلة وسفراء وقناصل بعض الدول العربية والإسلامية لدى المملكة.

وثمن مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي رعاية سمو أمير المنطقة للمهرجان وتشريف سمو نائبه لتدشين المهرجان الذين أضحى إحدى التظاهرات الثقافية المؤثرة على مستوى منطقة المدينة المنورة، مبينًا أنه يشارك في المهرجان لأول مرة 100 جناح يمثل 100 دولة حول العالم، حيث يبرز من خلالها الطلاب ثقافات بلدانهم وحضاراتها في محفل يعزز الحوار ورسائل التعايش والتعارف ونشر المحبة والسلام بين مختلف الشعوب، مؤكدًا أنه يمثل بوابة واحدة لثقافات متعددة تحتضنها الجامعة الإسلامية تحت سقف واحد.

وأشار الدكتور العتيبي إلى أن المهرجان يستمر حتى 13 رجب المقبل ويفتح أبوابه على فترتين صباحية ومسائية ليستقبل الزوار من مختلف الفئات، حيث جرى تخصيص ركن للأطفال وتهيئته بالوسائل الترفيهية التعليمية، يحتوي أيضًا على بعض من التجارب التقنية الجديدة المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، كما جرى تخصيص أركان للعائلات لتحظى زيارتهم بتجربة فريدة ثرية معرفيًا وثقافيًا.

وأضاف أن الدورة الحالية تشهد لأول مرة مشاركة ميدان الفروسية وإقامة مارثون للجري ومسيرة تنظمها هيئة الهلال الأحمر بمشاركة الحرس الوطني وجوالة الجامعة، كما جرى تخصيص أجنحة لعدد من الجهات المشاركة كمديرية السجون ووزارة الإسكان وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب مشاركة مركز بحوث ودراسات المسجد النبوي بمعرض عن السيرة النبوية. مقدمًا شكره للجهات المشاركة والداعمة لمهرجان الثقافات والشعوب وفي مقدمتهم إمارة منطقة المدينة المنورة والغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة والراعي الاستراتيجي بنك الراجحي.