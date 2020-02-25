مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الكويتي الـ 59

البلاد : واس

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمطارات المملكة ، في احتفالات اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة الـ 59، تحت شعار “وفاق يتجدد”، وذلك تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

وأقيمت اليوم الـ 25 من شهر فبراير، العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف الصالات بمطارات المملكة احتفالاً بهذه المناسبة، حيث جرى الترحيب والاحتفاء بالمسافرين القادمين والمغادرين إلى دولة الكويت الشقيقة، وقامت مطارات المملكة بتقديم الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة وتوزيع الأعلام الوطنية السعودية والكويتية على الأشقاء الكويتيين، كما جرى الصدح بالنشيد الوطني الكويتي في أرجاء صالات السفر بالمطارات السعودية.

ومن أعلى برج مراقبة بالعالم في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، جرى تسجيل مقطع صوتي ملاحي ترحيبي بإحدى الطائرات الكويتية العابرة لأجواء المملكة العربية السعودية، حيث تم من خلاله تقديم التهنئة والتبريكات للشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الكويتي الـ(59).

واستقبل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، المسافرين القادمين من دولة الكويت بالورود والهدايا التذكارية والأعلام للاحتفال مع الأشقاء الكويتيين داخل المطار، كما جرى تقديم وشاح للمسافرين القادمين من الكويت يحمل أعلام السعودية والكويت مزين بعبارة “وفاق يتجدد” تعبيراً عن عمق العلاقة القوية بين البلدين، وصُدح النشيد الوطني الكويتي داخل صالات المطار إضافة إلى الأغاني الوطنية الخاصة بالكويت احتفالا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والخمسين لدولة الكويت الشقيقة.

وشهدت صالة رقم 1 بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالورود والشوكولاتة، وتوزيع الأعلام الوطنية للبلدين الشقيقين وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة.

ورحب مطار الملك فهد الدولي بالدمام بالمسافرين القادمين من دولة الكويت، بعبارات ترحيبية خاصة بمناسبة اليوم الوطني الكويتي على شاشات العرض داخل الصالة تبّين التلاحم بين الدولتين الشقيقتين، وصدح النشيد الوطني الكويتي في أرجاء صالات المغادرة والقدوم بالمطار، كما جرى توزيع الورود والشوكولاتة ووشاح يحمل علم السعودية والكويت للاحتفال بهذه المناسبة.

وفي مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، استقبل المسافرين القادمين من دولة الكويت بالورود والأعلام والشوكولاتة، والاحتفال مع الأشقاء الكويتيين داخل المطار بتوزيع الهدايات التذكارية للمسافرين.

وشارك مطار أبها الدولي، مشاعر الفرحة مع المسافرين القادمين من الكويت، وذلك عبر تقديم الهدايا والورد والشوكولاتة وعبارات التهاني والتبريكات على شاشات العرض داخل الصالة، احتفالاً باليوم الوطني لدولة الكويت في مشهد يعبر عن أواصر وروابط الأخوة والمحبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن احتفاء المطارات السعودية بالأشقاء في دولة الكويت بمناسبة يومهم الوطني المجيد ولمشاركتهم الفرحة وتقاسم التهاني بين الأشقاء، عادين ذلك جزءًا من الواجب الوطني تجاه الكويت الشقيقة حكومة وشعباً.